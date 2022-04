Apéro-Philo avec Jacques Jay Rampoux Rampoux Catégories d’évènement: Lot

Rampoux

Apéro-Philo avec Jacques Jay Rampoux, 14 mai 2022, Rampoux. Apéro-Philo avec Jacques Jay Rampoux

2022-05-14 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-14

Rampoux Lot Rampoux Débat philosophique autour du thème « L’homme est-il un loup pour l’homme ? » A partir de 12 ans

Durée indéterminée. La bibliothèque intercommunale l’Ostal vous propose un apéro-philo avec Jacques Jay et Bruno Chabert, tous deux professeurs de philosophie.

Chacun peut prendre la parole, échanger des idées ou simplement assister aux débats. Pour développer son esprit critique et pour le plaisir d’échanger et d’apprendre. +33 5 65 37 36 94 Débat philosophique autour du thème « L’homme est-il un loup pour l’homme ? » A partir de 12 ans

Durée indéterminée. ©Pixabay

Rampoux

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Rampoux Autres Lieu Rampoux Adresse Ville Rampoux lieuville Rampoux Departement Lot

Rampoux Rampoux Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rampoux/

Apéro-Philo avec Jacques Jay Rampoux 2022-05-14 was last modified: by Apéro-Philo avec Jacques Jay Rampoux Rampoux 14 mai 2022 Lot Rampoux

Rampoux Lot