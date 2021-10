Rampoux Rampoux Lot, Rampoux Apéro-Philo avec Jacques Jay Rampoux Rampoux Catégories d’évènement: Lot

Rampoux

Apéro-Philo avec Jacques Jay Rampoux, 23 octobre 2021, Rampoux. Apéro-Philo avec Jacques Jay 2021-10-23 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-23

Rampoux Lot Rampoux A partir de 12 ans

Durée indéterminée. La bibliothèque intercommunale l’Ostal vous propose un apéro-philo avec Jacques Jay et Bruno Chabert, tous deux professeurs de philo.

Débat philosophique ouvert et accessible à tous.

Chacun peut prendre la parole, échanger des idées ou simplement assister aux débats. Pour développer son esprit critique et pour le plaisir d’échanger et d’apprendre. A partir de 12 ans

Durée indéterminée. ©Pixabay dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT Cazals-Salviac

Détails Catégories d’évènement: Lot, Rampoux Autres Lieu Rampoux Adresse Ville Rampoux lieuville 44.64083#1.31817