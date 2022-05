Apéro-pétanque au Château Terre Vieille Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Sauveur

Apéro-pétanque au Château Terre Vieille Saint-Sauveur, 7 juillet 2022, Saint-Sauveur. Apéro-pétanque au Château Terre Vieille Château Terre Vieille 36 Route de Grateloup Saint-Sauveur

2022-07-07 – 2022-07-07 Château Terre Vieille 36 Route de Grateloup

Saint-Sauveur Dordogne Saint-Sauveur Tous les jeudi soir en juillet et août 18h-21h, réservez votre apéro pétanque pour profiter du calme d’une fin de journée estivale en famille ou entre amis au Château Terre Vieille. Un petit apéritif vous attend autour du boulodrome, où vous pourrez poursuivre la dégustation des vins que nous vous aurons présentés.

Château Terre Vieille 36 Route de Grateloup Saint-Sauveur

