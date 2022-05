Apéro perché Parc Henry Joyau, 20 août 2022, Montaigu.

**Dans un cadre magnifique, au cœur des arbres centenaires du Parc Henri Joyau, participez à une activité hors du commun : la grimpe d’arbre !** Nos activités grimpe d’arbre sont encadrées par les éducateurs de l’association Escapades Branchées : Tom, Mag, Fleur, Fab et Sylvain ! Dans une ambiance « branchée » et conviviale, enfilez votre baudrier… et grimpez ! A l’arrivée, dans la cime, partagez un apéro confortablement installé sur les tables suspendues. Informations pratiques : * Durée : 2h (compter l’équipement, les consignes de sécurité, la grimpe et la descente) * A partir de 7 ans * Nombre de places limité à 8 personnes par session * 35€ / pers.

