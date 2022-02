Apéro perché « Gauzlin, qui êtes-vous? » Le Belvédère Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire

– par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully – Tentés par un apéro avec vue ? Les médiateurs vous donnent rendez-vous sur les terrasses du Belvédère, pour un échange sur l’abbé Gauzlin, bâtisseur de la tour-porche et demi-frère présumé du roi. L’abbé Gauzlin garde sa part de mystère… Venez mener l’enquête avec nous ! Apéro perché « Gauzlin, qui êtes-vous? » Le Belvédère 55 Rue Orléanaise, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-07T18:30:00 2022-07-07T20:00:00;2022-09-08T18:30:00 2022-09-08T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire Autres Lieu Le Belvédère Adresse 55 Rue Orléanaise, Saint-benoit-sur-loire Ville Saint-benoit-sur-loire lieuville Le Belvédère Saint-benoit-sur-loire

