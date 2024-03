APÉRO PENSÉ PEUT-ON VIVRE AVEC LE RESSENTIMENT ? Maison des curistes (ancien casino) Mont Lozère et Goulet, mardi 10 septembre 2024.

Cette activité sera animée par Chantal et Nicole.

On partage des idées autour du thème puis on boit un verre ensemble, offert par Allo Bagnols …

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-10 18:00:00

fin : 2024-09-10

Maison des curistes (ancien casino) Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

L’événement APÉRO PENSÉ PEUT-ON VIVRE AVEC LE RESSENTIMENT ? Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2024-03-05 par 48 OT Mont Lozère