Apéro peinture Le Quartier Latin 7 rue Maréchal Foch Vichy

2022-02-10 19:00:00 – 2022-02-10 21:00:00

Vichy Allier EUR 35 35 Un apéro peinture vous ait proposé par L’art aux heures arrosées,dans une ambiance créative et conviviale.

Pas besoin d’être un expert en art puisque vous serez guidés pas à pas tout au long de l’atelier de 2h sur le thème de l’emblématique Frida Khalo. aaha.lille@gmail.com +33 6 27 65 76 74 https://www.facebook.com/events/1141342816637937 Le Quartier Latin 7 rue Maréchal Foch Vichy

