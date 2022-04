Apero Party HYPNOSE Le Mesnil-Théribus, 22 avril 2022, Le Mesnil-Théribus.

Apero Party HYPNOSE Le Mesnil-Théribus

2022-04-22 – 2022-04-22

Le Mesnil-Théribus Oise Le Mesnil-Théribus

0 Apéro Party, Ambiance, conviviale, simple et décontractée avec la présence de Hypno Power qui passera aux tables pour des séances d’hypnose et un Bar à perle Aromathérapie avec Three a Bracelets.

Cocktails, planches, Tapas et assiette Mix Grill.

Entrée Gratuite (Consommation Obligatoire)

Places Limitées, Réservation Conseillée.

+33 7 54 08 18 18

Domaine l’instant du Colibri

Le Mesnil-Théribus

