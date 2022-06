Apéro Partagé – Ap’héritan Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: 71000

Mâcon

Apéro Partagé – Ap’héritan Mâcon, 8 juillet 2022, Mâcon. Apéro Partagé – Ap’héritan MJC héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon

2022-07-08 – 2022-07-08 MJC héritan 24 Rue de l’Héritan

Mâcon 71000 EUR 0 0 Tous les mois, nous nous retrouverons pour des apéritifs partagés animés dans notre MJC (au bar associatif, dans le gymnase ou le hall de la MJC, ou encore côté Jardins si le temps le permet). Spectacle au chapeau.

A l'occasion de la sortie de son nouvel album, Celestin (50% du duo humorythmique "Fills Monkey") revient nous offrir une récréation musicale écrite d'une plume malicieuse qui virevolte entre ironie, lucidité, candeur et poésie. dplanche@mjc-heritanmacon.org +33 3 85 21 91 70

MJC héritan 24 Rue de l'Héritan Mâcon

