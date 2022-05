Apéro Papote de la Maison du Patrimoine de Brocéliande

2022-05-21 – 2022-05-21 La Maison du Patrimoine en Brocéliande vous invite à papoter sur le projet de valorisation et d’animation du verger du Fresne tout en dégustant un apéro préparé par l’association le Britolio. Venez vous informer, donner des idées sur les variétés à planter, co-construire sur la manière de l’entretenir, échanger sur les cueillettes et les futures dégustations à partager. – Lieu : Grange du domaine du Fresne à Breteil

