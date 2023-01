APÉRO OPÉRA Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

APÉRO OPÉRA Montpellier, 11 février 2023, Montpellier . APÉRO OPÉRA 1744, avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

2023-02-11 – 2023-02-11 Montpellier

Hérault 26 EUR Anne Calloni (soprano) Valentine Lemercier (mezzo) et Anne-Lise Dodelier (pianiste) : des artistes exceptionnelles réunis à Flaugergues pour une nouvelle édition de la soirée Apéro Opéra. Grands airs d’Opéra et d’Opérettes

Mozart, Puccini, Offenbach

Apéritif et vins de Flaugergues à l’entracte Anne Calloni (soprano) Valentine Lemercier (mezzo) et Anne-Lise Dodelier (pianiste) : des artistes exceptionnelles réunis à Flaugergues pour une nouvelle édition de la soirée Apéro Opéra. https://www.flaugergues.com/billetterie?re-product-id=239902 Montpellier

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 1744, avenue Albert Einstein Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

APÉRO OPÉRA Montpellier 2023-02-11 was last modified: by APÉRO OPÉRA Montpellier Montpellier 11 février 2023 1744 avenue Albert Einstein Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Hérault