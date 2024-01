Apéro opéra de la Saint-Valentin Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon, dimanche 11 février 2024.

Apéro opéra de la Saint-Valentin Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon Côte-d’Or

La gastronomie et l’opéra vont de pair depuis bien longtemps. Pour la Saint-Valentin, invitez-vous à un apéro lyrique dans l’expo Et si on allait au resto ? Enchantez votre début de soirée avec les talents de l’art lyrique à 18h30 et partagez une dégustation harmonieuse entre mets et vins sur les airs les plus connus du bel canto.

Apéro lyrique avec la cantatrice Isabelle Droin et la troupe lyrique de Côte d’Or.

Musique & dégustation autour de 2 vins en accord avec leurs bouchées. EUR.

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 18:30:00

fin : 2024-02-11 19:30:00



L’événement Apéro opéra de la Saint-Valentin Dijon a été mis à jour le 2024-01-25 par COORDINATION CÔTE-D’OR