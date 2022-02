Apéro Naturo Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux, 11 février 2022, Bagneux.

Apéro Naturo ———— ### ven. 11 févr. 18:45 – 20:00 Et si on se retrouvait pour parler Alimentation, Détox ? qu’est ce que c’est ?, santé digestive, les différents jeûnes, Huiles essentielles, Gestion de stress ? [inscription / ticket](https://www.lessimonescoop.fr/events/apero-naturo-2022-02-11-18-45) Et si on se retrouvait autour d’une boisson et de quelque chose de bon à manger, pour parler Alimentation, Détox ? qu’est ce que c’est ? santé digestive, les différents jeûnes, Huiles essentielles, Gestion de stress ? Nous aborderons également différentes thérapies qui se multiplient et que vous pouvez retrouver ici et là, qu’est-ce que c’est ? à quoi ça sert ? Si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, envoyez-moi un mail à : [stephanie.haggenmiller@naturopathiquement-votre.com](mailto:stephanie.haggenmiller@naturopathiquement-votre.com) et j’essaierai de vous répondre à chaque rdv. Donc, à vendredi prochain… et surtout pensez à vous inscrire pour nous faciliter l’organisation. Stéphanie :)

