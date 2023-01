Apéro nature nocturne à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, 21 juillet 2023, Braud-et-Saint-Louis .

Apéro nature nocturne à Terres d’Oiseaux

Terres d'Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Gironde

2023-07-21 – 2023-07-21

Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis

Gironde

12 12 EUR Venez faire une pause conviviale et gourmande le temps d’une soirée, au moment où le soleil couchant pare le marais de ses plus belles couleurs estivales et ses habitants s’activent pour dîner…

Accompagné lors de votre balade par notre guide nature, le site n’aura plus de secret pour vous…

Notre petit + : vous apprécierez le doux réconfort de nos produits locaux en plein coeur de Terres d’Oiseaux !

Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

