2022-10-29 18:30:00 – 2022-10-29 23:30:00

Salle Georges Bizet à partir de 18h30.

Entrée libre.

Entrée libre. L’association l’Aiguillage organise son prochain évènement sous forme de soirée apéro-musique avec l’association « En danse » et le club de salsa de l’Amicale Laïque de Bosmie l’Aiguille. Mélanie, Dimitri et leurs élèves vous proposeront des initiations et des démonstrations.

