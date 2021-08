Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Apéro MusiKAL Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Apéro MusiKAL Landerneau, 21 août 2021, Landerneau. Apéro MusiKAL 2021-08-21 18:30:00 – 2021-08-21 20:00:00 Jardin du Clos du Pontic 3 rue du Pontic

Landerneau Finistère Landerneau L’été n’est pas fini! Kann Al Loar vous propose un Apéro MusiKAL dans les Jardins de l’Hôtel Restaurant Le Clos du Pontic avec le trio DIXIT. N’eo ket echu an hañv! Emgav a roomp deoc’h evit ur sonadeg e Liorzhoù ar Pontig diouzh ar Sadorn 21 a viz Eost gant ar strollad DIXIT. Pass sanitaire obligatoire. +33 2 98 30 30 45 https://kann-al-loar.bzh/ L’été n’est pas fini! Kann Al Loar vous propose un Apéro MusiKAL dans les Jardins de l’Hôtel Restaurant Le Clos du Pontic avec le trio DIXIT. N’eo ket echu an hañv! Emgav a roomp deoc’h evit ur sonadeg e Liorzhoù ar Pontig diouzh ar Sadorn 21 a viz Eost gant ar strollad DIXIT. Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Jardin du Clos du Pontic 3 rue du Pontic Ville Landerneau lieuville 48.44749#-4.25173