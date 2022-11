Apéro musical Verquières Verquières Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Verquières

Apéro musical Verquières, 25 novembre 2022, Verquières. Apéro musical

3 Place de l’Ecole Médiathèque du Clocher Verquières Bouches-du-Rhône Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole

2022-11-25 19:00:00 – 2022-11-25

Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole

Verquières

Bouches-du-Rhône Verquières Apéro musical : La vielle roue.



Ce curieux instrument qui semble plus souvent occuper les vitrines des musées que les scènes actuelles, fait depuis peu sa réapparition médiatique.



Thierry Havond, facteur de vielle à roue vous présentera l’histoire de cet instrument et vous fera entendre les nombreuses possibilités de cet instrument mal connu. Et comme c’est à l’heure de l’apéro, tout ceci se fera autour d’un verre. Apéro musical à la Médiathèque du Clocher. mediatheque.verquieres@orange.fr +33 4 90 90 99 57 Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Verquières Autres Lieu Verquières Adresse Verquières Bouches-du-Rhône Médiathèque du Clocher 3 Place de l'Ecole Ville Verquières lieuville Médiathèque du Clocher 3 Place de l'Ecole Verquières Departement Bouches-du-Rhône

Verquières Verquières Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verquieres/

Apéro musical Verquières 2022-11-25 was last modified: by Apéro musical Verquières Verquières 25 novembre 2022 3 Place de l'Ecole Médiathèque du Clocher Verquières Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Verquières

Verquières Bouches-du-Rhône