Apéro musical Montélimar

Montélimar

Apéro musical Montélimar, 8 avril 2022, Montélimar. The KRAKEN 6 chemin de fortuneau

2022-04-08 – 2022-04-08 The KRAKEN 6 chemin de fortuneau

Montélimar Drôme Apéritif dansant, 2 guitares, 2 voix, Gérard et Denis vous accompagnerons tout au long de votre soirée, pour un voyage au travers des chansons françaises. lacave.do.re@gmail.com The KRAKEN 6 chemin de fortuneau Montélimar

Lieu Montélimar Adresse The KRAKEN 6 chemin de fortuneau Ville Montélimar

