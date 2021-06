Marseille Le Non-Lieu Bouches-du-Rhône, Marseille Apéro musical Klezmer et concert de fin d’année Le Non-Lieu Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

CONCERT DE FIN D’ANNEE en compagnie des ateliers de musique klezmer et de chant yiddish menés par Léa Platini Cette année pleine de contraintes et de soirées confinées ne nous a pas enlevé la motivation et l’envie de faire de la musique ! Les participants aux ateliers de klezmer et de chant yiddish ont préparé un programme de morceaux et chants issus du répertoire traditionnel klezmer. Des doïna nostalgiques aux freylekh joyeux et dansants, des chants d’amour aux odes à la vie, ce sera un moment de partage qui nous permettra de clôturer cette année d’ateliers. (infos et inscriptions pour l’année prochaine : [lea.platini@gmail.com](mailto:lea.platini@gmail.com)) OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le concert FERMETURE DES PORTES, en début de concert Jauge limitée, merci de réserver.

3€ + 2€ d’adhésion

♫♫♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-06-26T20:00:00 2021-06-26T22:00:00

