Apéro-musical : in vino veritas – Côté jardin Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Apéro-musical : in vino veritas – Côté jardin Buis-les-Baronnies, 29 juillet 2022, Buis-les-Baronnies. Apéro-musical : in vino veritas – Côté jardin Terrasse de l’Hôtel les Arcades 7 Place du marché Buis-les-Baronnies

2022-07-29 11:30:00 11:30:00 – 2022-07-29 15:00:00 15:00:00 Terrasse de l’Hôtel les Arcades 7 Place du marché

Buis-les-Baronnies Drôme EUR 35 35 Le chanteur gourmand vous invite à un récital varié sur le thème du vin, avec œuvres de Haendel, Bethoven, Schubert, Schumann, Wolf, Mozart, Debussy, Thomas, Bizet.interprétées par Werner van Mechelen, baryton-basse et Florestan Bataillie, Terrasse de l’Hôtel les Arcades 7 Place du marché Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Terrasse de l'Hôtel les Arcades 7 Place du marché Ville Buis-les-Baronnies lieuville Terrasse de l'Hôtel les Arcades 7 Place du marché Buis-les-Baronnies Departement Drôme

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/

Apéro-musical : in vino veritas – Côté jardin Buis-les-Baronnies 2022-07-29 was last modified: by Apéro-musical : in vino veritas – Côté jardin Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 29 juillet 2022 Buis-les-Baronnies Drôme

Buis-les-Baronnies Drôme