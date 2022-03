Apéro musical du Grand Larsen – 2 Saint-Laurent-en-Royans Saint-Laurent-en-Royans Catégories d’évènement: Drôme

Le collectif du Grand Larsen organise un "apéro musical".



L’objectif est de se retrouver pour créer quelque chose de musical pour le samedi 18 juin 2022 pour la Fête du Son à Saint Nazaire en Royans. contact@legrandlarsen.com Saint-Laurent-en-Royans

