le vendredi 21 janvier à 19:00

Venez dès 19h pour un apéro musical avec Benoit Derroti à la guitare et nos cuisinier.e.s toujours présent.e.s pour vous préparer quelque chose de savoureux. Ambiance musicale avec Benoit Dettori : Guitare solo classique, flamenco, jazz et contemporain Après une grosse décennie à tourner dans le milieu punk avec le groupe jazz punk Ed Mudshi, Benoit retourne aux sources, avec un set guitare solo acoustique aux frontières du jazz classique, pop, folk, arabo-andalou et contemporain, où se mêlent compositions et adaptations soit un voyage musical éclectique et pur, garantie 0% loop pédal ! [https://soundcloud.com/tioneb-irotted/empty-room-for-anna](https://soundcloud.com/tioneb-irotted/empty-room-for-anna) [https://soundcloud.com/tioneb-irotted/bib-rambla](https://soundcloud.com/tioneb-irotted/bib-rambla) [https://soundcloud.com/tioneb-irotted/jazz-manouc](https://soundcloud.com/tioneb-irotted/jazz-manouc) Infos pratiques : 1 Rue Consolat, 13001 Marseille Apéro musical Restauration sur place dès 19h

Entrée libre

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T22:00:00

