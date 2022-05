Apéro musical avec marché nocturne – L’été sous les étoiles à Plélo Plélo, 23 juillet 2022, Plélo.

Apéro musical avec marché nocturne – L’été sous les étoiles à Plélo Plélo

2022-07-23 – 2022-07-23

Plélo Côtes d’Armor Plélo

Dans le cadre de “L’été sous les étoiles à Plélo”, Julien Tiné revient pour notre plus grand bonheur avec ses platines pour un nouveau concept : un apéro musical avec marché nocturne.

Originaire de Rennes, Julien Tiné est arrivé à Saint-Brieuc par hasard et nécessité au milieu des années 90 en tant qu’objecteur de conscience pour Aides. Il n’est jamais reparti. Ce défricheur par passion aime tomber sur l’album pépite 70, que d’aucuns jugeront inécoutable. On se quitte sur son morceau préféré : Clouds de Gigi Masin. Mais Prince, ça fonctionne aussi…

accueil@plelo.fr +33 2 96 79 53 53 http://plelo.fr/

