Apéro musical avec Biniouman + Bal trad avec La P’tite Aventure Association Clac Lavalade,Frayssinhes (46)

Apéro musical avec Biniouman + Bal trad avec La P’tite Aventure Association Clac Lavalade,Frayssinhes (46), 9 juillet 2022, . Apéro musical avec Biniouman + Bal trad avec La P’tite Aventure

Association Clac Lavalade, Frayssinhes (46), le samedi 9 juillet à 19:00 avec Biniouman, La P’tite Aventure et Mat Pepper Association Clac Lavalade,Frayssinhes (46) Association Clac Lavalade, 46400 Frayssinhes, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T19:00:00 2022-07-09T23:30:00

Détails Autres Lieu Association Clac Lavalade,Frayssinhes (46) Adresse Association Clac Lavalade, 46400 Frayssinhes, France lieuville Association Clac Lavalade,Frayssinhes (46)

Association Clac Lavalade,Frayssinhes (46) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//