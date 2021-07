Donnazac Donnazac Donnazac, Tarn Apéro-musical au Mas d’Aurel Donnazac Donnazac Catégories d’évènement: Donnazac

Tarn

Apéro-musical au Mas d’Aurel Donnazac, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Donnazac. Apéro-musical au Mas d’Aurel 2021-07-16 – 2021-07-16

Donnazac Tarn Donnazac Soirée musicale et bar à vin au sein du domaine viticole avec possibilité de se restaurer sur place. masdaurel@wanadoo.fr +33 5 63 56 06 39 https://masdaurel.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Donnazac, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Donnazac Adresse Ville Donnazac lieuville 44.01148#1.94255