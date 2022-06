Apéro musical

Apéro musical, 15 août 2022, . Apéro musical



2022-08-15 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-15 19:00:00 19:00:00 Rendez-vous à 18h dans le parc de la Mairie de Barneville-Carteret pour un moment convivial en musique. dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville