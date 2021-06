Panissières Panissières Loire, Panissières Apér’O musée #1 Panissières Panissières Catégories d’évènement: Loire

Panissières

Apér’O musée #1 Panissières, 22 juin 2021-22 juin 2021, Panissières. Apér’O musée #1 2021-06-22 18:30:00 18:30:00 – 2021-06-22 22:30:00 22:30:00 Musée de la cravate et du textile 7 rue Jacquard

Panissières Loire Panissières Venez partager un apéro entre amis, en famille ou entre voisins, dans le cadre agréable du jardin du musée. En juin, Corinne Anderson « le tout dans une ambiance musicale pour fêter la musique » vous propose une dégustation de vins. Sur réservation. musee@panissieres.fr +33 4 77 26 23 46 http://www.musee-de-la-cravate.com/ Venez partager un apéro entre amis, en famille ou entre voisins, dans le cadre agréable du jardin du musée. En juin, Corinne Anderson « le tout dans une ambiance musicale pour fêter la musique » vous propose une dégustation de vins. Sur réservation.

Détails Catégories d’évènement: Loire, Panissières Étiquettes évènement : Autres Lieu Panissières Adresse Musée de la cravate et du textile 7 rue Jacquard Ville Panissières lieuville 45.79436#4.3378