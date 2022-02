APERO MONO-TONE – Rencontre Pascal Escobar et Didier Balducci + DJ Set Memphis Mao & In the Garage Lollipop Music Store Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lollipop Music Store, le vendredi 4 mars à 18:30

Soirée de sortie du live « Mieux bâtards que jamais », rencontre avec l’auteur Pascal Escobar et avec Didier Balducci de Mono-tone qui sera là pour l’occasion et qui en plus fera un DJ set de Memphis Mao + DJ set de Céline In the Garage pour ajouter du piment musical à la soirée. ♫♫♫ Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T18:30:00 2022-03-04T22:00:00

