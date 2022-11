Apéro monnaie libre Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Martigues L’apéro monnaie libre est organisé pour rencontrer des membres qui pourront répondre à toutes vos questions et vous aider à créer un compte au besoin.

Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre. Vous vous intéressez à la monnaie libre (June) mais vous hésitez encore ? rallumeurdetoiles@gmail.com +33 4 42 02 59 80 Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues

