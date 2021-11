Frelinghien Médiathèque de Frelinghien Frelinghien, Nord Apéro mobile autour spectacle “Epaulette” Médiathèque de Frelinghien Frelinghien Catégories d’évènement: Frelinghien

Nord

Apéro mobile autour spectacle “Epaulette” Médiathèque de Frelinghien, 12 novembre 2021, Frelinghien. Apéro mobile autour spectacle “Epaulette”

le vendredi 12 novembre à Médiathèque de Frelinghien

Anaïs, du Gymnase CDCN, viendra présenter et échanger autour d’un “Apéro mobile”, le spectacle “Epaulette”, d’Alexander Vantournhout, dans le cadre des Belles Sorties. Petit teaser et moment convivial.

Entrée libre, gratuite mais limitée à 30 personnes maximum.

Anaïs présentera autour d’un apéro mobile le spectacle proposé par le Gymnase, Epaulette, d’Alexander Vantournhout, dans le cadre des Belles Sorties Médiathèque de Frelinghien 4, Place des Combattants 59236 FRELINGHIEN Frelinghien Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T18:30:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-12T19:00:00 2021-11-12T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Frelinghien, Nord Autres Lieu Médiathèque de Frelinghien Adresse 4, Place des Combattants 59236 FRELINGHIEN Ville Frelinghien lieuville Médiathèque de Frelinghien Frelinghien