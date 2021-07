Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne, Putanges-le-Lac APERO MIX [K] RABO Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac Orne Putanges-le-Lac Yo les p’tits potes ,

Les évènements reprennent petit à petit.

C’est pourquoi on vous annonce une nouvelle soirée apéro techno .

Cela se déroulera le vendredi 23 juillet à Rabodange au [K] Rabo.

On vous attend avec impatience .

Prix libre ( pour nos futurs gros projets). Ça va être un CARNAGE!!!

PROGRAMMATION :

-Ki_ssama [Funky minimal]_18H00-20h00.

-D’HEAD SHOOT [Liquid-drum]_20h00-21h00.

-AYAFOREVER [House]_21h00-22h00.

