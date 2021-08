Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille Apéro Mix “BACK TO disco funk 80’s” La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Place des Canailles (Les Dock Village), le jeudi 19 août à 19:00

BACK TO disco funk 80’s Apéro 19H Bar à cocktails, bar à vins (producteurs indépendants engagés dans la biodynamie) Des planches à partager avec de bons produits français IGP AOP s’il vous plait 17€ 19H-0H LINE-UP : Christian Segui, animateur et DJ. Christian a commencé sa carrière chez Skyrock, puis RTL2. Il est désormais animateur sur RFM radio et anime les soirées RFM Night Fever. C’est LE spécialiste du bon son “à l’ancienne” disco funk 80’s mais pas que… pour danser et s’ambiancer sur les hits des 80’s à aujourd’hui AMBIANCE GARANTIE réservez votre table [resa@laplacedescanailles.com](mailto:resa@laplacedescanailles.com) ♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T19:00:00 2021-08-19T23:59:00

