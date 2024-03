Apéro-Métal avec Kawanh MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge, vendredi 15 mars 2024.

Apéro-Métal avec Kawanh Apéro-Métal avec Kawanh Vendredi 15 mars, 19h30 MJC François Rabelais Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:59:00+01:00

Préparez-vous au prochain Apero Métal du 91 – Essonne le 23 février 2024 avec les Monnekÿn à la MJC Savigny Sur Orge. Alors réservez vite votre soirée. Prêt à découvrir les coulisses, l’arrière scène de Kawanh ?

Le groupe Kawanh vous invite dans son univers mythique et immersif, à la découverte d’une langue et d’une culture, à travers une musique puissante et riche en émotion. Venez découvrir l’énergie du peuple de la nuit dans un spectacle unique et inoubliable.

MJC François Rabelais 12 grande rue 91600 Savigny sur Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 https://www.mjcsavigny.net/ https://linktr.ee/mjcfrancoisrabelais?utm_source=linktree_profile_share<sid=d6cf2f08-d038-4759-b2a5-7b7db73138de

Apéro Métal