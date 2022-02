[APERO MENSUEL] La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

[APERO MENSUEL] La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 23 février 2022, Nantes. [APERO MENSUEL]

du mercredi 23 février au jeudi 16 juin à La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September)

**Chaque mois, l’équipe de la Galerie se réunit autour d’un apéro pour discuter de notre projet associatif et des missions bénévoles qui arrivent !** L’occasion de rencontrer nos membres, de gouter à un apéro zéro déchet aussi et de se renseigner sur le mode de vie zéro déchet. Vous voulez en être ? N’hésitez pas à nous contacter ;)

sur inscription

avec les bénévoles de la Galerie du Zéro Déchet La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T18:15:00 2022-02-23T20:30:00;2022-03-31T18:15:00 2022-03-31T20:30:00;2022-04-21T18:15:00 2022-04-21T20:30:00;2022-05-19T18:15:00 2022-05-19T20:30:00;2022-06-16T18:15:00 2022-06-16T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Adresse 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Departement Loire-Atlantique

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

[APERO MENSUEL] La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 2022-02-23 was last modified: by [APERO MENSUEL] La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 23 février 2022 La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique