Un petit verre de l’amitié dans une main, une paire de jumelles dans l’autre (pensez à prendre les vôtres) pour les chorégraphies célestes de cette espèce extraordinaire. Lieu de RDV : la Cale à Mayenne Par Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. Depuis 2011, chaque année, les forces vives du CPIE organisent en partenariat et sur le territoire de Mayenne Communauté un événement grand public de découverte de la biodiversité locale. contact@cpie-mayenne.org +33 2 43 03 79 62 https://cpie-mayenne.org/projets/les-decouvertes-du-cpie/ Le CPIE vous propose un apéro convivial pour tout savoir le martinet noir.

