On continue avec le Brésil en accueillant ce vendredi 6 mai le groupe franco-brésilien marseillais Forró des petits pas ! Ils interprètent des musiques traditionnelles du nord-est du brésil. Les arrangements originaux apportent une touche contemporaine à cette musique populaire tout en gardant l’essence du forró. Un rythme dansant et bouillonant. Lise à la voix et aux percussions, Caroline à l’accordéon et au choeurs, Boris au violon et à la mandoline, Marcelo à la zabumba et à la guitare. Laissez vous balancer aux rythmes du xote, baião ou encore xaxado. Une invitation à la danse et au voyage. Lien youtube : [https://m.youtube.com/watch?v=h46um4tcUFk](https://m.youtube.com/watch?v=h46um4tcUFk) Ouverture du bar à 17h, concert à 20h30. Entrée libre.

