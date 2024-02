Apéro live Café le 109 Café Le 109 Fumel, vendredi 15 mars 2024.

Apéro live Café le 109 Café Le 109 Fumel Lot-et-Garonne

Apéro Live avec David Bleu, concert de Beat Box.

Gratuit.

De prières énervées en incantations lancinantes, la voix multiforme de David Bleu t’emmène dans son univers envoûtant et festif sur fond de disto, de loop, de beatbox et de chœurs ; une énergie authentique et perchée, comme un patchwork cousu de fils punk, de broderies a capella, dont le vocaliste a le secret.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15

Café Le 109 108 Rue Léon Jouhaux

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com

