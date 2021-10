Marseille Zoumaï Bouches-du-Rhône, Marseille Apéro-Live: Bem Brasil Zoumaï Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Zoumaï, le vendredi 15 octobre à 20:30

Les soirées musicales reprennent enfin à Zoumaï !! La chaleur du Brésil sera chez nous avec le groupe @BemBrasilMarseille qui réunit cinq musiciens autour du répertoire du Choro, Samba et d’autres des innombrables rythmes de la musique Brésilienne. Attendez-vous à un joyeux dialogue musical autour de mélodies accrocheuses et chaloupées pour un résultat irrésistiblement rejouissant ! La soirée démarrera en douceur au son du choro pour passer ensuite à une roda de samba endiablée !! ♫♫♫ Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T22:30:00

