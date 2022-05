Apéro Littéraire « Rêves d’Europe » Salle Polyvalente Espace Riom, 20 mai 2022, Boulange.

Apéro Littéraire « Rêves d’Europe »

Salle Polyvalente Espace Riom, le vendredi 20 mai à 20:00

L’Apéro Littéraire “Rêves d’Europe” puise dans les essais, poésies et discours, et grands textes d’auteurs qui ont contribué à l’édification de l’entité européenne: Zweig, Hugo, Renan, Schuman, Briand, Monnet, Romains… Les textes mis en voix par des comédiens professionnels sont étayés de chansons interprétées en direct et accompagnées par des musiciens. Par une scénographie particulière, comédiens, musiciens et public se retrouvent dans une proximité spatiale, qui favorise le partage émotionnel. Pour cette représentation, la distribution des comédiens professionnels sera renforcée par des lecteurs amateurs bénévoles, qui auront été formés préalablement dans le cadre d’ateliers de lecture expressive dirigés par la Compagnie. _Evénement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne_

