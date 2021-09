Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Apéro Littéraire Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Apéro Littéraire Plestin-les-Grèves, 3 octobre 2021, Plestin-les-Grèves. Apéro Littéraire 2021-10-03 18:00:00 – 2021-10-03 19:30:00 Porjou L’Improbable Café

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves Envie d’échanger autour de vos lectures et de partager vos coups de cœur ?

Envie de rencontrer d’autres amateurs des mots dans un cadre bucolique et convivial ?

Saskia Hellmund, écrivaine installée en Bretagne depuis une décennie, propose des rencontres littéraires une fois par mois à l’heure de l’apéro.

Apportez votre dernière trouvaille, parlez du livre qui a changé votre vie ou venez simplement écouter pour avoir des conseils de lecture.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Autres Lieu Plestin-les-Grèves Adresse Porjou L'Improbable Café Ville Plestin-les-Grèves lieuville 48.64433#-3.63513