APÉRO LITTÉRAIRE ‘ON NOUS QU’ON VA DANS LA VIENNE’

2022-05-01 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-01 Dans le cadre de l’exposition sur le thème de la Moselle déracinée avec le collège Charles Péguy de Cattenom, l’espace culturel Victor Hugo vous propose un apéro littéraire “On nous dit qu’on va dans la Vienne” présenté par la compagnie de Théâtre Nihilo Nihil.

Cette apéro littéraire abordera le thème de l’évacuation de la zone frontière du secteur de Thionville-Est. dernière mise à jour : 2022-04-23 par

