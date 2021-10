Apéro Littéraire – LGBT MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 12 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 12 novembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Venez découvrir les autrices de théâtre d’aujourd’hui autour d’un verre !

LA MPAA vous propose un apéro littéraire sur les thématiques LGBT, dans le cadre du 14ème des Fiertés

L’apéro littéraire souhaite, en partenariat les bibliothèques du 14e arrondissement faire se rencontrer les publics autour de la promotion des écritures de théâtre d’autrices contemporaines.

Sarah Pèpe, autrice et metteure en scène elle-même, accompagnée des comédien·ne·s de l’AAFA présenteront des extraits des œuvres ci-dessous sur la thématique LGBT, les autrices viendront ensuite échanger avec le public.

Aux Editions Koiné :

Lilli/Heiner intra-Muros de Lucie Depauw

Je suis bizarre de Astrid Bayiha

Le frère de Léa de Marie-Pierre Cattino

Aux éditions théâtrales :

Pour un temps soit peu, suivi de transe de Laurène Marx

Le réseau des bibliothèques du 14• arrondissement vous permet de prolonger ces rencontres grâce à leurs fonds dédiés à cette littérature !

LA COMPAGNIE VENT DEBOUT

La compagnie Vent Debout est née de l’envie et de l’urgence de mettre en scène le bruit du monde. À partir de ses textes (une dizaine de textes édités), Sarah Pèpe invente des spectacles autour de thématiques qui l’interpellent aujourd’hui, à travers des formes scénographiques plurielles, propices aux questionnements. 4 spectacles ont déjà vu le jour : Domestiquées, Les roses blanches (texte lauréat du prix ado du théâtre contemporain 2019), Les pavés de l’Enfer (bourse Beaumarchais-SACD) et les Folles de la Salpêtrière et leurs soeurs, qui a reçu l’aide Beaumarchais-SACD mise en scène.

L’AAFA

L’AAFA–Actrices & Acteurs de France Associés est l’association professionnelle des comédiennes et comédiens en France. Elle assure une représentation de la profession auprès de ses partenaires institutionnels et artistiques, veille aux droits spécifiques des comédiens en lien avec les syndicats et favorise la réflexion sur le métier et ses pratiques. Créée en 2014, elle a pour objet de redonner à l’artiste interprète sa juste place au sein du paysage artistique et culturel, en favorisant les échanges, la réflexion, l’entraide et le dialogue entre les comédiens et les comédiennes et tou.tes les autres participant.es de la chaîne créatrice d’une œuvre, pour améliorer et défendre leurs droits et influencer les décisions politiques les concernant.

MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot Paris 75014

13 : Plaisance (436m) 13 : Pernety (661m)



Contact :MPAA Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 01 79 97 86 00 broussais@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/programmation/apero-litteraire-lgbt

MPAA/Broussais