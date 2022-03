APÉRO LITTÉRAIRE Bayon Bayon Catégories d’évènement: Bayon

Bayon Meurthe-et-Moselle Bayon Apéro-littéraire avec Julien Cordier, auteur du roman Alyson, ce samedi 09 avril à 11h à la bibliothèque Marie Marvingt à Bayon. sabrina.marchal@cc3m.fr +33 3 83 72 81 30 http://www.cc3m.fr/ CC3M

