Apéro Littéraire avec Laetitia Lambert Quille.s Nevers, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T18:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T18:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

Laetita Lambert est scénariste et réalisatrice, originaire de la Nièvre. Elle a écrit et réalisé des courts-métrages et des documentaires dont « Naissance des parents » et « Nos familles, nos liens ». Elle développe actuellement plusieurs projets de long-métrage et un spectacle vivant : «Variations intimes», monologues de femmes sur la sexualité.

Dans L’Instinct maternel, son premier livre, Laetitia Lambert évoque la dépression Post-Partum dont elle a souffert à la naissance de son premier enfant, le manque d’accompagnement et la peur de sombrer dans la folie que cette situation entraine. Son propre témoignage est accompagné de celui d’autres femmes, d’autres mères, qui lui permettent d’interroger les idées reçues et les fantasmes sur la maternité, ainsi que le concept d’instinct maternel. On y découvre aussi sa plume sans concession et son humour à toute épreuve.

Une dédicace aura lieu à la fin de la rencontre.

Quille.s Marché Saint Arigle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

rencontre dédicace