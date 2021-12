Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Apéro littéraire avec Jacky Durand en visio Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Apéro littéraire en visio Avec le journaliste et auteur Jacky Durand autour de son dernier roman Le cahier de recettes. Depuis des années, il sillonne la France des terroirs pour ses savoureuses chroniques culinaires dans Libération (Tu mitonnes) et tous les samedis matin sur France Culture (Les mitonneries de Jacky). Inscriptions par téléphone au 05-81-91-79-40 ou par mail GRAND_M@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-12-10T18:00:00 2020-12-10T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse