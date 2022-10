Apéro littéraire avec Åsa Larsson Institut suédois Paris Catégories d’évènement: île de France

Apéro littéraire avec Åsa Larsson Institut suédois, 26 octobre 2022, Paris. Le mercredi 26 octobre 2022

de 19h00 à 20h00

. gratuit Lieu : Au café FIKA, dans la cour de l’Institut suédois. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

À l’occasion de la parution début novembre de son polar « Les Crimes de nos pères », Åsa Larsson nous parle de son enfance en Laponie et de la série à succès que vient clore ce roman… bien au chaud au café FIKA ! Le 26 octobre, Åsa Larsson sera au café FIKA pour s’entretenir avec la journaliste littéraire Pascale Frey autour de son parcours, de son œuvre et d’un verre. Elle présentera notamment son polar Les Crimes de nos pères, déjà best-seller en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande et en Allemagne, et grand gagnant du Prix du meilleur polar suédois 2021. Rebecka Martinsson, héroïne de la série à succès que vient clore Les Crimes de nos pères, est avocate à Stockholm lorsqu’elle apprend qu’une femme qu’elle a connue et aimée enfant vient de mourir. Elle retourne alors dans sa ville natale en Laponie et se met à enquêter sur cette mort étrange… Traduite dans 30 pays, la série a fait l’objet d’une adaptation sur le petit écran, disponible sur Canal+. Née à Uppsala, à côté de Stockholm, Åsa Larsson grandit en Laponie suédoise dans la ville de Kiruna. Avocate de formation, elle est aujourd’hui écrivaine à plein-temps. Les paysages du grand nord ne cessent d’inspirer son œuvre. Informations pratiques : Les Crimes de nos pères, Åsa Larssson, pour la traduction d’Anne Karila, éditions Albin Michel.

