Apéro lectures Médiathèque de Venansault, 21 janvier 2022, Venansault. Apéro lectures

Médiathèque de Venansault, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30 Moment convivial de partages et d’échanges autour de vos lectures ou vos DVD Médiathèque de Venansault L’îlot des Arts 1 place de la Billardière 85190 Venansault Venansault Vendée

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T20:00:00

Détails Catégories d'évènement: Venansault, Vendée