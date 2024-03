Apéro-lecture sur la figure fantasmée de soi TARBES Tarbes, vendredi 22 mars 2024.

Apéro-lecture sur la figure fantasmée de soi TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Le Pari vous invite à un moment convivial autour d’un verre !

Elle est là. Tapie quelque part sous des monceaux de dossiers ouverts. Je l’avais oubliée, je croyais qu’elle n’existait plus ou encore qu’elle était partie vers d’autres rivages. Et puis, au détour de l’ennui, d’un embarras, d’un soupir, elle surgit, me piège. Et je me souviens je ne suis pas que ce masque de chair à pâtée sociale que je présente au monde.

Elle, c’est l’essence de mes rêves qui un jour me fait briller au firmament, un autre me jette au fond de la fosse marine, c’est selon.

Elle contient tous ces visages de mes autres vies, ces plus que moi-même , Antigone, Don Juan, le Petit Prince et tant d’autres… Elle se planque car elle s’est heurtée à l’épreuve du réel. Désormais, elle se nomme Don Quichotte, Cyrano et peut changer le monde.

Elle n’a pas abdiqué.

Collectif Les Livreurs de Mots

Distribution Anna Mazzoti et Rosemonde Cathala

Montage de textes Edmond Rostand, Cervantès, Brigitte Fontaine…

Cette lecture sera suivie du vernissage de l’exposition du Collectif Bonne Résolution.

Exposition ouverte pendant la résidence tous les jours du 23 mars au 6 avril de 15h à 19h (sauf les dimanches et lundi 1er avril)

La soirée est aussi la première ouverture au public de la résidence création, autour d’une lecture proposée par Les livreurs de mot. Une façon conviviale de rencontrer les artistes avant les représentations prévues les 3, 4, 5 et 6 avril prochains.

A savoir Omnibus a le plaisir de débuter son programme 2024 en accueillant une résidence création de la Compagnie Aphélie, dans le cadre d’un partenariat avec le Pari, Fabrique artistique de Tarbes,

À cette occasion l’association donne une carte blanche au collectif de sérigraphes Bonne Résolution pour une exposition.

Conçue à plusieurs mains, elle tisse des liens avec les thématiques de l’adolescence et de l’imaginaire portées par la Compagnie Aphélie et a été pensée comme un refuge, un jardin intérieur propice à l’évasion.

Collectif Bonne Résolution Audrey Abbal-Duteille, Aurélie Blain, Noëlle Campet, Aglaée Durouchoux, Michel Lucien, Florence Régnier, Charlotte Salles

Créé en 2023, le collectif Bonne Résolution rassemble des artistes aux pratiques variés réunis au sein de l’atelier public de sérigraphie et risographie de l’École Supérieure d’Art Pau Pyrénées.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22

TARBES 29 avenue Bertrand Barère

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie lepari@mairie-tarbes.fr

L’événement Apéro-lecture sur la figure fantasmée de soi Tarbes a été mis à jour le 2024-03-13 par OT de Tarbes|CDT65