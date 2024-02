Apéro Lecture Salles, mardi 13 février 2024.

Apéro Lecture Salles Gironde

Partager et échanger sur vos lectures du moment autour d’un verre et de quelques douceurs préparées pour vous ! C’est le gage d’un bon moment chaleureux et convivial ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 18:30:00

fin : 2024-02-13

10 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Apéro Lecture Salles a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Val de l’Eyre