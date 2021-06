Apéro lecture musicale Chef-Boutonne, 18 juin 2021-18 juin 2021, Chef-Boutonne.

Apéro lecture musicale 2021-06-18 – 2021-06-18 Derrière la Mairie 7 Rue de l’Hôtel de Ville et des Écoles

Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Apéro lecture musicale vendredi 18 juin à 19h derrière la Mairie de Chef-Boutonne.

Le projet « D’autres Traces » est un duo formé par Loïc Poinsenet et Christophe Pilard. Le recueil de Christophe, paru au début 2020 est son 5ème opus de poésie. Quant à Loïc, saxophoniste et clarinettiste, professeur à l’école de musique de Melle, il a été séduit et l’idée d’une collaboration a germé entre les deux compères. Sur des bases musicales écrites par Loïc (ou empruntées à d’autres clarinettistes), les poèmes de Christophe viennent poser leurs ambiances très visuelles et mélancoliques. L’improvisation sur les portées est une porte ouverte… à l’auditeur/spectateur d’y entrer…

Sur inscription uniquement (places limitées) à la médiathèque au 05 49 29 60 50. Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.

Gratuit.

